Освобожденный из тюрьмы США Ярошенко вернулся с семьей в Ростов-на-Дону
Российский летчик Константин Ярошенко, освобожденный в апреле из американской тюрьмы, вернулся с семьей в Ростов-на-Дону. Об этом рассказала его жена Виктория.
Она сообщила агентству РИА Новости, что семья прибыла в город в три часа ночи, их встретили друзья. Женщина добавила, что Константин рад вернуться домой. Ярошенко планирует побывать на могиле своей матери, которая умерла, пока Константин был в тюрьме. Также летчик хочет заняться своим здоровьем.
Напомним, что Ярошенко был арестован в Либерии в 2010 году. Его считали виновным в подготовке к транспортировке крупной партии наркотиков. Его депортировали в Соединенные Штаты, а в сентябре 2011 года летчика приговорили к 20 годам лишения свободы. В апреле этого года его удалось обменять на осужденного в России гражданина США Тревора Рида. Ярошенко вернулся на родину и теперь планирует заниматься общественной деятельностью.