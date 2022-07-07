Освобожденный из тюрьмы США Ярошенко вернулся с семьей в Ростов-на-Дону

Жена летчика рассказала, что тот хочет побывать на могиле матери, которая умерла, пока ее сын находился в тюрьме.

© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Российский летчик Константин Ярошенко, освобожденный в апреле из американской тюрьмы, вернулся с семьей в Ростов-на-Дону. Об этом рассказала его жена Виктория.

Она сообщила агентству РИА Новости, что семья прибыла в город в три часа ночи, их встретили друзья. Женщина добавила, что Константин рад вернуться домой. Ярошенко планирует побывать на могиле своей матери, которая умерла, пока Константин был в тюрьме. Также летчик хочет заняться своим здоровьем.

Напомним, что Ярошенко был арестован в Либерии в 2010 году. Его считали виновным в подготовке к транспортировке крупной партии наркотиков. Его депортировали в Соединенные Штаты, а в сентябре 2011 года летчика приговорили к 20 годам лишения свободы. В апреле этого года его удалось обменять на осужденного в России гражданина США Тревора Рида. Ярошенко вернулся на родину и теперь планирует заниматься общественной деятельностью.