Опубликовано видео освобождения Тревора Рида из российской колонии

Американец подтвердил, что не имеет претензий к администрации учреждения.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Телеканал «Звезда» публикует видео освобождения из российской колонии Тревора Рида перед обменом на россиянина Константина Ярошенко. Также показаны кадры камеры, где содержался американец.

Перед выходом из колонии Рид подтвердил, что не имеет претензий к администрации колонии.

Ранее было опубликовано видео первых мгновений после обмена российского летчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида. Ярошенко жалуется на плохое самочувствие и показывает следы от наручников на руках и ногах.

В 2020 году Головинский суд приговорил к девяти годам колонии студента из Техаса Тревора Рида, признав его виновным в применении насилия в отношении представителей власти. Американец поругался на улице с двумя женщинами, а затем ударил прибывшего к месту конфликта полицейского. Согласно экспертизе, Рид был сильно пьян по время инцидента.