В ожидании праздника: как в Североморске готовятся ко Дню Военно-морского флота

Все 13 участников торжественного мероприятия уже находятся на своих местах.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Североморск - это город военных моряков, столица Северного флота. Город будто замер в ожидании своего праздника - Дня Военно-морского флота. Парадных расчетов пока еще нет, Приморская площадь тоже без зрителей. Но 13 участников парада уже на своих местах. Это корабли и подводные лодки Северного морского флота.

Напомним, в воскресенье, 31 июля, в России отмечают День ВМФ. С праздником военнослужащих и ветеранов уже поздравил Министр обороны Сергей Шойгу. Он пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, счастья, бодрости духа и оптимизма, новых успехов и достижений в службе на благо Родины.

Во Владивостоке уже состоялся торжественный парад кораблей в честь Дня Военно-морского флота России, который в этом году прошел в бухте Золотой Рог. На шести боевых кораблях флота, стоящих в парадном строю, на кораблях и вспомогательных судах, ошвартованных у причалов, были подняты Государственные и Военно-морские флаги.

Кроме этого, ранее было опубликовано видео со смотровой площадки на горе Мишенная сопка в Петропавловске-Камчатском. На кадрах запечатлен военно-морской парад в Авачинской бухте в честь Дня ВМФ. Несмотря на дождливую погоду, на местной достопримечательности собралось большое количество местных жителей для просмотра торжественного события с проходом кораблей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин перед началом парада в честь Дня Военно-морского флота подпишет указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ. Также уточнялось, что в День ВМФ Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России примет Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Накануне президент России Владимир Путин осмотрел парк «Остров фортов» в Кронштадте. Президента сопровождали Сергей Шойгу, руководитель проектного офиса по созданию туристического кластера Ксения Шойгу, а также губернатор Петербурга Александр Беглов.