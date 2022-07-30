Путин осмотрел парк «Остров фортов» в Кронштадте

Президента сопровождали глава МО РФ Сергей Шойгу, руководитель проектного офиса по созданию туристического кластера Ксения Шойгу, а также губернатор Петербурга Александр Беглов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российский лидер Владимир Путин в субботу вечером, 30 июля, осмотрел парк «Остров фортов» в Кронштадте.

Президента сопровождали глава Минобороны России Сергей Шойгу, руководитель проектного офиса по созданию туристического кластера Ксения Шойгу, а также губернатор Петербурга Александр Беглов.

Проект начали воплощать в жизнь три года назад по поручению главы государства. Кластер находится на площади более 100 гектаров, в него включена не только городская территория, но и часть островов, а также некоторые зоны Финского залива.

Ранее «Звезда» рассказывала, как благодаря «Острову фортов» реставрируют легендарные крепости Кронштадта. Сейчас на еще недавно практически заброшенных территориях реализуется уникальный и крайне нужный городу проект.