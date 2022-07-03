Мирзиеев заявил о жертвах массовых беспорядков в Нукусе

Среди пострадавших есть мирные жители и сотрудники правоохранительных органов.

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Несколько мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов оказались жертвами массовых беспорядков в административном центре Каракалпакии городе Нукусе, которые произошли в пятницу. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

«К сожалению, есть жертвы среди мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов», - заявил узбекский лидер в ходе сегодняшнего визита в Нукус.

Напомним, 1 июля в Каракалпакии тысячи людей вышли на массовые акции протеста. По сообщению МВД, причиной стало «неправильное толкование конституционных реформ, проводимых в республике». В настоящий момент общественный порядок восстановлен.

Накануне Шавкат Мирзиеев уже посещал Нукус. Тогда он предложил не вносить поправки в конституцию страны, которые касаются суверенитета Каракалпакстана. В субботу президент Узбекистана на месяц ввел режим чрезвычайного положения в республике.