Президент Узбекистана предложил сохранить суверенитет Каракалпакстана

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Сегодня глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в город Нукус республики Каракалпакии, где накануне преступная группа пыталась захватить органы государственной власти. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

В ходе визита узбекский лидер предложил не вносить некоторые поправки в конституцию страны. В частности, речь идет о пунктах, которые касаются суверенитета Каракалпакстана. Также президент сейчас проводит встречу с депутатами местного парламента, представителями старшего поколения и активом автономии.

Напомним, в пятницу тысячи людей вышли на массовые акции протеста. По сообщению МВД, причиной стало «неправильное толкование конституционных реформ, проводимых в республике». В настоящий момент общественный порядок восстановлен.