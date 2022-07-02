В Узбекистане назвали целью протестов в Нукусе захват власти и раскол общества

В пятницу тысячи людей вышли на улицы города в преддверии голосования за поправки в конституцию.

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Преступная группа лиц в пятницу, 1 июля, пыталась захватить органы госвласти в городе Нукусе республики Каракалпакии в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

«1 июля 2022 года в городе Нукус преступная группа лиц организовала противозаконные действия, выразившиеся в попытке захвата органов государственного управления Республики Каракалпакстан», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что организаторы беспорядков собрали граждан на площади и пытались организовать захват административных зданий республики. Целью провокаторов в МВД назвали раскол общества и дестабилизацию общественно-политической ситуации в Узбекистане.

В пятницу тысячи людей вышли на улицы Нукуса. По сообщению МВД, причиной стало «неправильное толкование конституционных реформ, проводимых в республике». В настоящий момент общественный порядок восстановлен.