В узбекском Каракалпакстане на месяц ввели режим ЧП после протестов

© Фото: @MaitanovAzamat, Twitter

На территории узбекской республики Каракалпакия ввели чрезвычайное положение. Оно будет действовать с полуночи 3 июля до 2 августа. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что ЧП вводится указом президента Шавката Мирзиеева. Это необходимо для обеспечения безопасности граждан, защиты прав и свобод, восстановления законности и правопорядка.

Напомним, в пятницу в Каракалпакии тысячи людей вышли на массовые акции протеста. По сообщению МВД, причиной стало «неправильное толкование конституционных реформ, проводимых в республике». В настоящий момент общественный порядок восстановлен.

Сегодня узбекский президент посетил республику, где проходили митинги. В ходе визита он предложил не вносить некоторые поправки в конституцию страны. В частности, речь идет о пунктах, которые касаются суверенитета Каракалпакстана.