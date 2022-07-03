Песков: Запад не дает украинцам думать о мире и делает ставку на продолжение конфликта

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Западные страны делают ставку на продолжение конфликта и не разрешает украинцам думать о мире. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представителю Кремля задали вопрос о воинственных заявлениях лидеров недружественных стран, которые звучат в последнее время. По словам Пескова наступил момент, когда Запад делает ставку на продолжение конфликта.

«Западные страны под руководством Вашингтона, говоря по-русски, не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир», - сказал он в эфире программы «Москва.Кремль.Путин».

В апреле глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление Евросоюза решить конфликт на Украине силовым путем. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал эти заявления «из ряда вон выходящими», а спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что после этого Боррелю следует уйти в отставку.