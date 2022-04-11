В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Боррель подтвердил свое заявление о разрешении конфликта на Украине «на поле боя»

Виталий Музыка
11:52 11.04.2022
По мнению Борреля, эскалация напряженности в Донбассе будет расти в ближайшие дни.
Боррель подтвердил свое заявление о разрешении конфликта на Украине «на поле боя»
© Фото: IMAGO, Dwi Anoraganingrum, Globallookpress
Читайте нас на:

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление Евросоюза урегулировать украинский конфликт силовым путем, а также расширять военную помощь.

«Да, войны выигрывают или проигрывают на поле боя... Мы будем обсуждать расширение помощи Украине», - цитирует ТАСС ответ Борреля на вопрос, подтверждает ли он сделанное ранее заявление о необходимости победы в войне на Украине на поле боя.

Также он сообщил, что главы МИД стран ЕС будут обсуждать новые рестрикции против РФ.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Борреля о военном решении украинского конфликта. Она указала, что Евросоюз стал экономическим отделом НАТО.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:17 Армия
В МО РФ заявили о ликвидации одного из руководителей «Правого сектора»* Тараса Бобанича
11:49 В стране и мире
Видео
Сына отбросило взрывной волной: жительница Ступино рассказала о взрыве газа в своем доме
10:17 Армия
Видео
Минобороны России: средства ПВО сбили два украинских Су-25 в небе над городом Изюм
11:13 В стране и мире
Видео
Два этажа дома практически разрушены: кадры последствия взрыва газа в Ступино
10:16 В стране и мире
Видео
СК РФ сообщает, что под завалами дома в Ступино могут оставаться люди
Популярное
Видео
Два человека погибли при взрыве бытового газа в Ступино
Макрон лидирует в первом туре выборов во Франции после подсчета 95% голосов
Видео
Смертоносное облако: как украинские боевики устраивают провокации с химикатами в Рубежном
Видео
Военные объяснили отличие НКО от НЛО на орбитах Земли
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения вооружения и техники ВСУ вертолетами Ка-52
Видео
«Я "Маньяк", иду к тебе»: в МО РФ рассказали о попытке украинского судна прорваться в порт «Мариуполь»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.