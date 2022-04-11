В стране и мире Боррель подтвердил свое заявление о разрешении конфликта на Украине «на поле боя» Виталий Музыка По мнению Борреля, эскалация напряженности в Донбассе будет расти в ближайшие дни. © Фото: IMAGO, Dwi Anoraganingrum, Globallookpress Читайте нас на: Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление Евросоюза урегулировать украинский конфликт силовым путем, а также расширять военную помощь. «Да, войны выигрывают или проигрывают на поле боя... Мы будем обсуждать расширение помощи Украине», - цитирует ТАСС ответ Борреля на вопрос, подтверждает ли он сделанное ранее заявление о необходимости победы в войне на Украине на поле боя. Также он сообщил, что главы МИД стран ЕС будут обсуждать новые рестрикции против РФ. Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Борреля о военном решении украинского конфликта. Она указала, что Евросоюз стал экономическим отделом НАТО. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика