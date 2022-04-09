Володин призвал отправить Борреля в отставку после воинственных высказываний об Украине

В то же время спикер Госдумы отметил, что всем изначальна была понятна роль, которая отводится Украине Вашингтоном и Брюсселем.

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель должен немедленно уйти в отставку после призыва решить конфликт на Украине на поле боя. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По его словам, таким образом глава дипломатии ЕС пожелал продолжения боевых действий.

«Боррель должен быть немедленно отправлен в отставку странами Евросоюза. Его долг искать решение проблемы дипломатическим путем», - заявил Володин.

В то же время спикер отметил, что всем изначальна была понятна роль, которая отводится Украине Вашингтоном и Брюсселем.

«Сегодня Запад открыто заявил о своей цели - то, к чему они шли годами, поставляя оружие на Украину и поддерживая нацистскую идеологию», - заключил Володин.

Боррель, который 8-9 апреля посещает с визитом Украину вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляейн, заявил ранее о полной поддержке страны, в том числе в виде поставок вооружения. Он также отметил, что «эта война должна быть выиграна на поле боя». Это первый в современной истории случай, когда европейский чиновник подобного уровня выступил за военное, а не дипломатическое разрешение конфликта.