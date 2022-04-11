Лавров назвал «из ряда вон выходящими» заявления Борреля по Украине

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Заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по ситуации на Украине являются «из ряд вон выходящими». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что у Борреля, видимо, есть «что-то личное» к ситуации на Украине.

«Когда глава дипломатии страны ли, организации ли какой-то, как в данном случае Жозеп Боррель представляет дипломатию Евросоюза, произносит (слова. - Прим. ред.) о том, что конкретный конфликт может быть решен исключительно военным путем, значит, либо у него что-то накопилось личное, либо он оговорился, либо ляпнул чего-то, что ему никто не поручал. Но это из ряда вон выходящее, конечно, заявление... То, что даже на этом беспрецедентном, агрессивном фоне сказал Жозеп Боррель, это на самом деле меняет существенно правила игры, так сказать. Потому что никогда Евросоюз до сих пор не выступал как военная организация», - сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Боррель должен немедленно уйти в отставку после призыва решить конфликт на Украине на поле боя. Таким образом, по мнению спикера, глава дипломатии ЕС пожелал продолжения боевых действий.

Боррель заявил ранее о полной поддержке Украины, в том числе в виде поставок вооружения. Он также отметил, что «эта война должна быть выиграна на поле боя». Это первый в современной истории случай, когда европейский чиновник подобного уровня выступил за военное, а не дипломатическое разрешение конфликта.