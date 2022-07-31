Нэнси Пелоси не указала Тайвань среди стран своего азиатского турне

Она посетит с делегацией конгресса Японию, Сингапур, Южную Корею и Малайзию.

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что посетит с делегацией конгресса Японию, Сингапур, Южную Корею и Малайзию. Там планируется обсудить экономические вопросы, проблему пандемии COVID-19, вопросы безопасности, климатический кризис и демократическое управление.

О визите председателя нижней палаты американского Конгресса на Тайвань не сообщается. Отметим, возможное посещение Пелоси островного государства ожидают уже с апреля.

А на днях глава КНР Си Цзиньпин на фоне предполагаемого визита Пелоси предупредил президента США Джо Байдена. Он сказал, что тот, кто «играет с огнем, обожжется».

Также китайские дипломаты неоднократно указывали на нежелательность прилета спикера на Тайвань. В КНР пригрозили принять решительные меры.