Борт, где может быть Нэнси Пелоси, вылетел из аэропорта в Гавайях
Не исключено, что председатель нижней палаты американского Конгресса прилетит на Тайвань.
© Фото: Viktor Borzyh, RussianLook, globallookpress
В воскресенье из аэропорта Гонолулу в Гавайях вылетел спецборт ВВС США, на котором, предположительно, находится спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси. Не исключено, что председатель нижней палаты американского Конгресса прилетит на Тайвань.
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