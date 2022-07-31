Борт, где может быть Нэнси Пелоси, вылетел из аэропорта в Гавайях

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Несколькими днями ранее глава КНР Си Цзиньпин на фоне возможного визита Пелоси предупредил президента США Джо Байдена. Он сказал, что тот, кто «играет с огнем, обожжется».

Напомним, накануне Тайвань развернул системы ПВО в международном аэропорту Таоюань, который является гражданским объектом.Также на острове уже были поднята в небо истребительная авиация.

Пользователи соцсетей рассуждают, что это - ответ Тайбэя на масштабные учения КНР в Южно-Китайском море или подготовка к прямому столкновению.