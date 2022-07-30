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Настоящий экстрим: в подмосковном парке «Патриот» прошли всероссийские соревнования по скейт-кроссу

Анна Касаткина
20:55 30.07.2022
Скорость спортсменов на дистанции в полкилометра достигала 40 километров в час.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Полсотни экстремалов из разных регионов страны приняли участие во Всероссийских соревнованиях по скейт-кроссу. Состязания проходили на всесезонной трассе для скоростного спуска в подмосковном парке «Патриот».

Скорость спортсменов на дистанции в полкилометра достигала 40 километров в час. По словам участников соревнования, адреналин зашкаливал.

«До этого я катался на этой конструкции в прошлом году с нижнего старта, сегодня попробовал с верхнего старта - это в разы сложнее... По-настоящему экстрим, это, конечно, преодоление себя. Классное ощущение, что ты смог и достиг какого-то мастерства», - поделился роллер Константин Игнатьев.

Всесезонная трасса в парке «Патриот» - единственная подобного рода в России. Летом по ней можно ехать на роликах, зимой - на коньках. В феврале в парке РФ во второй раз принимала финальный этап Чемпионата мира по скоростному спуску на коньках.

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