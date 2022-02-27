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В парке «Патриот» прошел финал Чемпионата мира по скоростному спуску на коньках

05:28 27.02.2022
Чемпионом мира среди мужчин второй раз подряд стал россиянин Дмитрий Мурлычкин.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в подмосковной Кубинке во второй раз в России состоялся финал Чемпионата Мира по скоростному спуску на коньках (Ice Cross).

Чемпионом мира второй год подряд остается россиянин Дмитрий Мурлычкин, второе место, занял представитель Швейцарии Джим де Паули. Тройку призеров замкнул россиянин Леон Стетсненко.

В соревнованиях среди женщин победу одержала представительница Франции Амандин Денис Жозетта Кандрое, второе место у россиянки Сенотрусовой Виктории. Также в тройку лучших вошла россиянка Леушина Татьяна.

Среди юниоров победу одержал француз Форт Артур, второе место у россиянина Тутарикова Дениса, тройку лидеров замкнул россиянин Бакхмутов Владимир.

Россия во второй раз подряд принимает Финальный этап Чемпионата мира по скоростному спуску на коньках. Это говорит о стремительно растущем интересе к этому спорту в нашей стране

Прежде решающие гонки сезона проходили в Квебеке, Эдмонтоне и Оттаве (Канада), а также Сент-Поле и Бостоне (США). Таким образом, Финальный этап Чемпионата мира 2022 года ситал уникальным событием для России.

Лучшие спортсмены из 10 стран мира в мужском, женском и юниорском зачетах соревновались за золотые награды и звание лучшего райдера планеты.

Чемпионом мира в прошлом году стал россиянин Дмитрий Мурлычкин, второе место занял представитель Швейцарии Джим де Паули. Тройку призеров замкнул россиянин Владислав Иванов. Среди женщин победу одержала представительница Австрии Вероника Виндиш, второе место у россиянки Алины Яковлевой. Также в тройку лучших вошла француженка Амандин Денис Жозетта Кандрое.

Скоростной спуск на коньках является одним из самых красивых и динамично развивающихся зимних видов спорта. Первые соревнования по скоростному спуску на коньках (Ice Cross) прошли 20 января 2000 года в Стокгольме. В 2010 году впервые был разыгран официальный чемпионат мира.

Скоростной спуск в парке «Патриот» - одна из самых длинных трасс, существующих в мире, ее длина составляет 500 метров. Создатели трассы смогли интегрировать в ее конфигурацию большую часть существующих элементов: рампу, разворот на 180, «стол», волны, «флайбокс», для обучения спортсменов разного уровня подготовки.

Материал подготовили: Роман Захаров, Олег Давыденко 

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