Tagesspiegel: украинский кризис расколол Западную и Восточную Германию

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События на Украине показали раскол во взглядах жителей восточной и западной частей Германии. По результатам опросов исследовательской компании Forsa выяснилось, что люди по-разному оценивают поддержку Киева.

Так, на востоке Германии 34% опрошенных считают, что немецкие власти делают слишком много для Украины. А на западе это мнение высказали всего 18% жителей. Об этом сообщает газета Der Tagesspiegel.

Также почти двукратный разрыв наблюдается по теме поставок Германией тяжелого вооружения Киеву. Восточные немцы не сильно поддерживают эти действия.

Напомним, недавно Украина получила пусковые установки типа Mars-II, используемые как реактивные системы залпового огня. Также Киеву скоро передадут три самоходные артиллерийские установки PzH 2000. А ранее Украина получила от Германии первую партию из трех зенитных самоходных установок Gepard.