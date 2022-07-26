Украина получила от Германии РСЗО Mars-II и гаубицы PzH 2000
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что страна «держит слово».
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Германия поставила Украине обещанные пусковые установки типа Mars-II, используемые как реактивные системы залпового огня. Об этом заявила министр обороны страны Кристине Ламбрехт.
Помимо этого, Киев получит три самоходные артиллерийские установки PzH 2000.
«Поставлены обещанные ракетные установки типа Mars-II и еще три гаубицы PzH 2000. Мы держим слово», - цитирует Ламбрехт издание Welt.
Ранее Украина получила от Германии первую партию из трех зенитных самоходных установок Gepard. Ожидается, что всего в страну прибудут 15 таких установок.