Украина получила из Германии первую партию зенитных установок Gepard

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Из Германии на Украину доставили первую партию зенитных самоходных установок Gepard. В страну прибыли пока лишь три орудия. Ожидается, что всего Киеву в ближайшее время передадут 15 «Гепардов». Об этом в понедельник заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

«От Германии, могу уже сообщить, сегодня официально зашли три первых Gepard. Помните, это зенитные ракетные комплексы (на самом деле «Гепард» не имеет ракетного вооружения - прим. ред.), к которым нам переданы несколько десятков тысяч патронов», - сказал чиновник.

Напомним, что также недавно на Украину доставили британские буксируемые гаубицы L119 калибра 105 мм. Орудия уже прибыли в зону боевых действий.

Гаубица L119 британского производства может доставляться вертолетами или перебрасываться с помощью парашютов. Ее максимальная дальность стрельбы составляет 13,7 километра.