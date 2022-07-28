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Без тепла, света и туалетной бумаги: от чего приходится отказываться европейцам из-за санкций против России

Максим Низкодубов
22:00 28.07.2022
Антироссийскими рестрикциями ЕС все сильнее усугубляет кризис в Европе.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Omer Messinger, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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В Германии объявили о введении специального сбора для потребителей газа, который увеличит сумму в платежках на несколько сотен евро. Как разъяснили власти, такая мера нужна, чтобы компании-поставщики топлива не обанкротились из-за высоких закупочных цен. В режиме жесткой экономии энергоресурсов уже сейчас живут многие европейские страны. В некоторых странах дошло до того, что на перекрестках отключают светофоры.

С уходом солнца баварский Аугсбург погружается в тусклый полумрак. Чтобы разглядеть памятники, дороги или фасады зданий, при себе лучше иметь осветительный прибор.

«Для нас очень важно показать жителям города, что нас ждут трудные времена. Вот почему мы отключили часть фонтанов и подсветку наших исторических зданий. Нужно показать, что сейчас не нормальные времена, и нам всем нужно экономить энергию», - объясняет мэр города Ева Вебер.

Пришлось отключить и подсветку фонтанов. Дальше - больше. Власти планируют частично отказаться от работы уличных светофоров, а с наступлением холодов понизить температуру в системах отопления в зданиях. Подобные меры могут распространить на всю страну.

«Отключение газа влияет на все. Больницы частично отапливаются газом, коммунальные помещения тоже. Фатальная ситуация. И альтернатив, где можно получить газ, на данный момент фактически нет», - говорит житель Мюнхена Леопольд фон Брукман.

Другая жительница радуется, что в ее доме есть печь в качестве альтернативы.

«Мы будем пользоваться ей или замерзнем», - отмечает она.

В Варшаве уже собираются встретить Рождество без традиционной богатой иллюминации, освещающей Королевский тракт.  Местным жителям хотят показать - теперь электричество придется экономить, как никогда раньше. Ведь с понедельника Европейский союз сокращает потребление газа на 15 процентов.

«Мы находимся в величайшем энергетическом кризисе из-за возникшей политической и экономической зависимости от российского газа. Теперь все будет зависеть от расхода - какие коммунальные службы и какое количество газа потребляют, и насколько высоки затраты на его закупку», - говорит вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

Растущая цена на углеводороды бьет по экономике всей Европы. Парализованными могут оказаться целые отрасли. Из-за дефицита энергоресурсов Германия рискует остаться без бумаги - офисной, книжной и даже туалетной. Для ее производства требуется много воды, газа и электричества.

В эфире немецкого телеканала BR24 - кадры из магазина бытовой техники. Такого ажиотажа на обогреватели и газовые баллоны в разгаре июля не помнят даже продавцы со стажем.

«Летом никогда не было такого спроса, и нас удивила эта ситуация. Мы уже частично распродали товар, еще можно что-то купить, но его очень быстро разбирают», - комментирует продавец Уве Рейхенбах.

В Великобритании правительство, желая насолить, ввело пошлину в 35 процентов на ввоз морепродуктов из России. Но в итоге выстрел в спину получили местные коммерсанты. При таких условиях половина рыбных ресторанов на острове окажется на грани банкротства.

«Эти дополнительные тарифы доведут до предела тысячи магазинов. Придется заменить традиционную треску и пикшу другими видами более дешевой белой рыбы», - отмечает владелец магазина Эндрю Крук.

На улицы вышли и британские железнодорожники, недовольные своими зарплатами на фоне рекордной инфляции. Крупнейшая забастовка за последние 30 лет остановила движение поездов на вокзале Сент-Панкрас в Лондоне.

Антироссийские санкции, какой бы сферы они ни касались, лишь усугубляет экономический кризис для самого Евросоюза. Семь городов немецкого острова Рюген уже призвали власти ФРГ запустить «Северный поток-2». А премьер Венгрии Виктор Орбан сравнил политику ЕС с попыткой пробить головой стену.

«Венгрия до сих пор находила способы достигать согласия с ЕС по всем антироссийским санкциям. Однако сейчас мы уперлись в стену, которая называется "газовое эмбарго". Я предлагаю странам сообщества не пытаться об нее биться. Думаю, не я один разделяю эту точку зрения», - заявляет он.

На встрече с Орбаном австрийский Канцлер Карл Нехаммер отметил, что снижение потребления газа на 15 процентов поставило Евросоюз в тупик. Отказаться от российского топлива в Старом свете не смогут в ближайшую пятилетку. А цены на углеводороды стремятся к рекордным значениям уже сейчас. 

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