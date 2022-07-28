Канцлер Австрии заявил о крахе промышленности в случае введения эмбарго на российский газ

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Эмбарго на российский газ невозможно, это грозит крахом промышленности и массовой безработицей. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Австрийская позиция такова, что газовое эмбарго невозможно», - сказал он на пресс-конференции в Вене после переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Он отметил, что дело не только в зависимости австрийской экономики от российского топлива, но и в зависимости от него немецкой промышленности. В случае ее краха, рухнет и австрийская промышленность, что приведет к массовой безработице, уточнил Нехаммер.

Ранее западные СМИ сообщили, что сокращение поставок газа из России может разрушить единство Евросоюза. Проблемы с поставками не позволяют странам-членам справиться с «неожиданной и острой нехваткой энергоресурсов», пишет агентство Bloomberg.