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Семь городов Германии призвали запустить «Северный поток - 2»

Виктория Ивашечкина
08:06 28.07.2022
Соответствующее обращение было направлено, в частности, главе минэкономики федерального правительства Роберту Хабеку.
Семь городов Германии призвали запустить «Северный поток - 2»
© Фото: Газпром
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Главы семи городов на острове Рюген в Германии обратились к региональному правительству и кабмину ФРГ с просьбой ввести в строй трубопровод «Северный поток - 2», чтобы обеспечить энергетическую безопасность. Об этом сообщает телеканал NDR

Обращение поддержали главы городских управлений Заснитца, Бергена, Зеллина, Бинцера и других населенных пунктов. Письмо было направлено премьер-министру земли Мекленбург - Передняя Померания и главе минэкономики федерального правительства Роберту Хабеку.

«Мы придерживается мнения, что предложенный федеральным правительством курс отказаться от российских энергоносителей не является верным», - цитирует агентство письмо.

Таким образом, главы городов призвали задействовать наряду с «Северным потоком - 1», прокачка по которому сократилась до 19,5% от мощности, «Северный поток - 2», который фактически заморожен.

Несколькими днями ранее в Германии жители обратились к правительству с требованием пустить в эксплуатацию «Северный поток - 2». Именно так читатели местных СМИ отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, который напомнил, что трубопровод заморозили по инициативе ФРГ, хотя он был готов к работе.

Немцы также указали на бессмысленность ограничительных мер, которые вводит Запад против России.

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