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Фиш-энд-чипс под угрозой: из-за санкций против РФ в Британии могут закрыться 5000 рыбных закусочных

Максим Крюков
04:30 28.07.2022
По данным издания, треска, которая используется для блюда, подорожала почти в два раза (с 8 до 14 фунтов стерлингов за килограмм) из-за введения пошлины в 35% на импортируемые из РФ морепродукты.
Фиш-энд-чипс под угрозой: из-за санкций против РФ в Британии могут закрыться 5000 рыбных закусочных
© Фото: Matthias Meckel, CC BY-SA 4.0, Wikimedia
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В Великобритании около половины заведений, где готовят традиционное для британской кухни блюдо фиш-энд-чипс, работают в убыток из-за увеличения цен на рыбу из России на 35%. Об этом написала британская газета Daily Express.

«Около 5000 закусочных могут оказаться под угрозой закрытия, поскольку торговые точки вынуждены переходить на более дешевые продукты и повышать цены», - следует из материала.

По данным издания, треска, которая используется для блюда, подорожала почти в два раза (с 8 до 14 фунтов стерлингов за килограмм) из-за введения пошлины в 35% на импортируемые из РФ морепродукты.

В статье говорится, что таким закусочным («чиппи»), вероятно, придется заменить традиционную треску и пикшу другими видами более дешевой рыбы, такими как хек или сиг. Кроме того, отмечается, что около трети всего импортируемого Великобританией объема рыбы сиговых пород поступает именно из России, под контролем которой находится до 45% мировых поставок.

Ранее из опроса Sky News стало известно, что в Великобритании каждый четвертый житель стал пропускать прием пищи, чтобы сэкономить. Согласно данным издания, 65% респондентов, выключая отопление, пытаются сократить счета за электроэнергию, а 27% стараются меньше есть. Свыше 30% опрошенных предпочли работать из дома, а почти половина (44%) приняли решение закупаться в дешевых супермаркетах и меньше ездить на личном автомобиле из-за рекордных цен на бензин.

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