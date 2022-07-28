Идут по Неве: кадры прохода кораблей в Петербурге на репетиции парада ко Дню ВМФ

В пользу кораблям ВМФ России тут играет фон. Это река Нева, а также непревзойденная архитектура Петербурга, отсылающая нас ко временам расцвета Российской империи. Достойное обрамление для кораблей нашего флота в парадном строю.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» публикует кадры прохода кораблей по Неве в Петербурге на генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России.

Корабли и суда идут четким, выверенным, строем со скоростью 9 узлов. На Неве на парадный строй открывается особенно красивый вид. И жители города не преминули воспользоваться этим, высыпав понаблюдать за генеральной репетицией.

Пусть тут идут и корабли водоизмещением поменьше, чем те, что находятся близ Кронштадта, но в их пользу играет фон. Это сама река Нева, а также непревзойденная архитектура Петербурга, отсылающая нас ко временам расцвета Российской империи. Достойное обрамление для кораблей нашего флота в парадном строю.

Ранее «Звезда» показывала кадры первой сводной репетиции парада ко Дню ВМФ под Мурманском.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов