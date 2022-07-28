Идут по Неве: кадры прохода кораблей в Петербурге на репетиции парада ко Дню ВМФ
«Звезда» публикует кадры прохода кораблей по Неве в Петербурге на генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России.
Корабли и суда идут четким, выверенным, строем со скоростью 9 узлов. На Неве на парадный строй открывается особенно красивый вид. И жители города не преминули воспользоваться этим, высыпав понаблюдать за генеральной репетицией.
Пусть тут идут и корабли водоизмещением поменьше, чем те, что находятся близ Кронштадта, но в их пользу играет фон. Это сама река Нева, а также непревзойденная архитектура Петербурга, отсылающая нас ко временам расцвета Российской империи. Достойное обрамление для кораблей нашего флота в парадном строю.
Ранее «Звезда» показывала кадры первой сводной репетиции парада ко Дню ВМФ под Мурманском.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов