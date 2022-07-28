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Идут по Неве: кадры прохода кораблей в Петербурге на репетиции парада ко Дню ВМФ

Павел Кутаренко
13:26 28.07.2022
В пользу кораблям ВМФ России тут играет фон. Это река Нева, а также непревзойденная архитектура Петербурга, отсылающая нас ко временам расцвета Российской империи. Достойное обрамление для кораблей нашего флота в парадном строю. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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«Звезда» публикует кадры прохода кораблей по Неве в Петербурге на генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России

Корабли и суда идут четким, выверенным, строем со скоростью 9 узлов. На Неве на парадный строй открывается особенно красивый вид. И жители города не преминули воспользоваться этим, высыпав понаблюдать за генеральной репетицией.

Пусть тут идут и корабли водоизмещением поменьше, чем те, что находятся близ Кронштадта, но в их пользу играет фон. Это сама река Нева, а также непревзойденная архитектура Петербурга, отсылающая нас ко временам расцвета Российской империи. Достойное обрамление для кораблей нашего флота в парадном строю. 

Ранее «Звезда» показывала кадры первой сводной репетиции парада ко Дню ВМФ под Мурманском.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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