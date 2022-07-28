Бортом к борту: корабли готовы к генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ в Петербурге

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Менее двух часов остается до начала генеральной репетиции Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Десятки кораблей и катеров скоро начнут торжественный проход по Неве и акватории Кронштадта.

У причала Ленинградской военно-морской базы в Кронштадте выстроились корабли - участники невской парадной группы. Среди них малые ракетные корабли «Одинцово», «Зеленый дол», ракетный катер «Чувашия».

Жители и гости города смогут увидеть в том числе парусники, а также малый ракетный корабль «Великий Устюг», корвет «Меркурий», фрегат «Адмирал Горшков» и подводную лодку «Санкт-Петербург».

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году он выпадает на 31-е число. На флотах пройдут праздничные мероприятия и парады. Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов