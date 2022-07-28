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Блеск металла на воде: кадры первой сводной репетиции парада ко Дню ВМФ в Мурманске

06:29 28.07.2022
В торжественном мероприятии примут участие 2,5 тысячи военнослужащих.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Один из главных фигурантов Главного военно-морского парада - Б-459 «Владикавказ». Подводная лодка проекта «Палтус» «разрезает» воды Кольского залива. Идет из Полярного, своего пункта базирования, в Североморск, где встает на рейдовую бочку на самом видном для зрителей месте.

Корабли и подводные лодки - всего их 14 - уже заняли свои места на рейде в Кольском заливе. Здесь ракетные подводные крейсеры «Смоленск» и «Верхотурье», дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко».

Блеск металла на водной глади. Надводные и подводные корабли в единой линии на бочках и якорях. Таким парадный строй и увидят зрители 31 июля в День военно-морского флота.

Пока первая сводная репетиция. Экипажи еще не в парадной, в повседневной форме. Но все по стойке смирно, отрабатывают троекратное «Ура!». Оно должно быть, без преувеличения, громовым. Чтобы эхо слышали и на берегу, на Приморской площади Североморска.

Это, так называемый, статический показ. В этом году без его крупных участников - фрегата «Адмирал Горшков», БДК «Иван Грен». Они представляют Северный флот в Санкт-Петербурге на Главном военно-морском параде. Но здесь, на севере, тоже есть, на что посмотреть. Большой десантный корабль «Александр Отраковский», малые ракетные и противолодочные корабли, морские и базовые тральщики. Все готовы ко Дню ВМФ»

Флагман парада в этом году - тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Он же флагман Северного флота. Огромный, высотой почти с 20-ти этажный дом, учитывая высоту мачт. Крупнейший в мире неавианесущий военный корабль. Именно с его борта командующий поздравит военнослужащих и гостей праздника с Днем ВМФ.

Объезд парадных расчетов здесь, на берегу, начинается под первые капли июльского ливня. Но ни один мускул на лице военных не дрогнет. Все отличники боевой подготовки. Репетируют сразу «на чистовую». После приветствия проходят торжественным маршем. Поротно на двух линейных дистанции идеально держат строй.

Участие в параде - это честь и большая ответственность для любого военнослужащего. Ежедневно часами парадные расчеты сосредоточенно чеканят шаг. А на сводных репетициях - сегодня первая - отрабатывают совместные действия. И вот - прохождение торжественным маршем.

В пешей колонне, в основном, экипажи надводных кораблей. Это уже традиция. Всего же участие в праздновании Дня ВМФ примут 2,5 тысячи военнослужащих. А самым ярким его эпизодом станет бой за высадку морского десанта на необорудованное побережье при поддержке авиации.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Елена Сивонен и Николай Баранов.

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