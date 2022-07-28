В Петербурге началась генеральная репетиция Главного военно-морского парада

Сам Главный военно-морской парад состоится 31 июля, в воскресение. Он пройдет в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами, а также в акватории Кронштадтского рейда.

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Санкт-Петербурге началась генеральная репетиция Главного военно-морского парада. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.

В репетиции принимает участие более четырех десятков боевых кораблей, подлодок, судов и катеров. В ней представлены корабли и суда всех флотов России, а также Каспийской флотилии. Наряду с кораблями и судами ВМФ участвуют и катера погранслужбы ФСБ и МЧС.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что в рамках генеральной репетиции состоится и пролет 42 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ России, транспортной и специальной авиации.

Генеральная репетиция нужна для оценки Главным командованием ВМФ выучки экипажей и командиров кораблей, слаженность действий парадной группы морской авиации, а также выучка пешей парадной колонны.

Сам Главный военно-морской парад состоится 31 июля, в воскресение. Он пройдет в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами, а также в акватории Кронштадтского рейда.

Кроме этого, парады в честь Дня ВМФ пройдут во Владивостоке, Тартусе, Новороссийске, Каспийске, Североморске и Балтийске. А праздничные и военно-спортивные мероприятия состоятся во всех пунктах базирования и военно-морских базах ВМФ России.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов