В Германии заявили о готовности к передаче России турбины для «Северного потока»

В Берлине заявили, что не видят технических причин для ограничения поставок российского газа.

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В Германии не видят технических причин для ограничения поставок газа «Газпромом», турбина для газопровода отремонтирована, ее доставка согласована. Об этом заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.

«Правительство приняло к сведению снижение поставок "Газпромом", внимательно следит за ситуацией. Контракты по поставкам в настоящий момент не выполняются. Как и прежде, мы не видим технических причин для этого», - цитирует ее РИА Новости.

Хоффман отметила, что турбина находится в Германии, канадские партнеры согласовали ее поставку. Она заявила также, что происходящее является политической борьбой, которой немцев «не впечатлить». По словам Хоффман, Берлин больше не может полагаться на поставки газа из России и принимает множество мер, чтобы диверсифицировать импорт топлива.

Основной трубопровод для поставки газа в Европу - «Северный поток» - возобновил поставки 21 июля после планового ремонта. Его мощность составила 40% от пропускной мощности в почти 170 миллионов кубов в сутки. Ограничение, как поясняют в «Газпроме», связано с задержками в возврате компанией Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов.

С 27 июля поставки по трубопроводу упадут до 20%, заявили в российской компании. Это связано с остановкой второй турбины, в рабочем состоянии останется лишь одна. В «Газпроме» подчеркнули, что все еще не располагают информацией о сроках поставки первой отремонтированной турбины. Отправленные Siemens документы не снимают санкционных рисков и лишь вызывают дополнительные вопросы, добавили в компании.