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«Газпром»: поставки газа в Европу по «Северному потоку» 27 июля упадут до 20%

Максим Крюков
01:21 27.07.2022
По данным энергетической компании, суточная производительность КС «Портовая» теперь составит до 33 млн куб. м в сутки вместо нынешних 67 млн куб. м.
«Газпром»: поставки газа в Европу по «Северному потоку» 27 июля упадут до 20%
© Фото: Газпром
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Российская компания «Газпром» сообщила, что поставки газа из России в Европу по «Северному потоку» - основному маршруту экспорта топлива - упадут до 20% от максимальной мощности трубопровода с семи часов утра по московскому времени 27 июля. Это связано с остановкой работы еще одной турбины.

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая"», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале корпорации.

По данным энергетической организации, суточная производительность КС «Портовая» теперь составит до 33 млн куб. м в сутки вместо нынешних 67 млн куб. м. Таким образом, в рабочем состоянии останется лишь одна турбина.

При этом «Газпром» все еще не обладает информацией о сроках передачи компанией Siemens из Канады турбины, которая уже значится отремонтированной. В Германии заявили, что не видят технических причин для сокращения поставок российского газа по трубопроводу «Северный поток». Но в то же самое время немецкие власти отказываются раскрывать местонахождение отремонтированной турбины. В «Газпром» отметили, что документы , которые были отправлены со стороны Siemens по возврату турбины до сих пор не снимают санкционные риски и лишь вызывают дополнительные вопросы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что турбину для «Северного потока» установят после завершения всех формальностей. По словам представителя Кремля, прокачка по ней пойдет в том объеме, который возможен технологически.

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