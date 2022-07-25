«Газпром» получил от Siemens документы по возврату турбины для «Северного потока»

У «Газпрома» все еще есть вопросы, касающиеся санкций Европейского союза и Британии. Решение по этому направлению является важным для того, чтобы осуществить поставку двигателя в РФ и произвести срочный ремонт на компрессионной станции «Портовая».

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Российская компания «Газпром» получила от Siemens документы по турбине для трубопровода «Северный поток» от канадских властей, сообщили в холдинге. Однако было отмечено, что данные бумаги все еще не снимают озабоченности российской стороны и только вызывают еще больше вопросов.

«"Газпром" получил от компании Siemens документы от властей Канады. "Газпром" изучил указанные документы, однако вынужден констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы», - добавили в компании.

Так, у «Газпрома» все еще есть вопросы, касающиеся санкций Европейского союза и Британии. Решение по этому направлению является важным для того, чтобы осуществить поставку двигателя в РФ и произвести срочный ремонт на компрессионной станции «Портовая».

По этой причине «Газпром» снова запросил Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении необходимых документов и разъяснений.

Напомним, что с середины июня «Северный поток» задействован менее чем наполовину от максимальной мощности. Такая ситуация сложилась из-за того, что не произошел своевременный возврат необходимых агрегатов после ремонта. Так, одну из турбин отправили для технического обслуживания в Канаду, однако из-за антироссийских экономических санкций турбину отказывались возвращать в ФРГ.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что задержка в возврате турбины Siemens для трубопровода связана с прагматическими мотивами и не обусловлена политическим решением.