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«Газпром» останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens

Анна Назайкина
17:28 25.07.2022
Как утверждается, турбина не будет эксплуатироваться до капитального ремонта вследствие окончания срока межремонтной наработки.
«Газпром» останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens
© Фото: Газпром
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«Газпром» останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens. Об этом сообщила российская компания в своем Telegram-канале.

«“Газпром” останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС “Портовая”», - говорится в публикации.

Было отмечено, что турбина не будет эксплуатироваться до капитального ремонта вследствие окончания срока межремонтной наработки.

В «Газпроме» уточнили, что суточная производительность компрессорной станции «Портовая» с семи утра по московскому времени в среду, 27 июля, составит до 33 миллионов кубических метров в сутки.

Ранее стало известно, что «Газпром» получил от Siemens документы по возврату турбины для трубопровода «Северный поток». Но, как отметили в российской компании, данные бумаги не решают обеспокоенности Москвы и вызывают еще большее количество вопросов.

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