В стране и мире Рада назначила нардепа Костина на пост генпрокурора Украины Виктория Ивашечкина Кандидатура Андрея Костина была ранее предложена украинским лидером Владимиром Зеленским. © Фото: sud.ua Читайте нас на: Верховная рада назначила генеральным прокурором Украины депутата партии «Слуга народа» Андрея Костина по предложению президента страны Владимира Зеленского. «Парламент поддержал назначение Андрея Костина на должность генерального прокурора. За соответствующее решение проголосовали 299 народных депутатов Украины», - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале. На прошлой неделе Верховная рада Украины поддержала увольнение Ирины Венедиктовой с поста генпрокурора страны. Также в отставку был отправлен глава СБУ Иван Баканов. Решение по ним стало одним из самых крупных кадровых изменений на Украине с начала проведения спецоперации. В качестве причин называются факты госизмен среди сотрудников ведомств. Власти страны проведут служебные проверки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика