Ирину Венедиктову уволили с должности генпрокурора Украины

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Верховная рада Украины поддержала увольнение Ирины Венедиктовой с поста генпрокурора страны. «За» проголосовали 264 депутата. Сама Венедиктова присутствовала на заседании. Ранее депутаты Рады в ходе голосования высказались за отставку с поста главы СБУ Ивана Баканова.

Накануне в офисе президента Украины заявили, что отстранение Венедиктовой и Баканова не означает их увольнение. Стоит отметить, что решение по ним является одним из самых крупных кадровых изменений на Украине с начала проведения спецоперации. В качестве причин называются факты госизмен среди сотрудников ведомств. Власти страны проведут служебные проверки.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.