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Зеленский предложил на пост генпрокурора Украины депутата Костина

Сергей Лебедев
09:27 27.07.2022
Президент внес в Верховную Раду проект постановления о назначении.
Зеленский предложил на пост генпрокурора Украины депутата Костина
© Фото: Pavlo Gonchar, ZUMAPRESS, globallookpress
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В среду президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении нового генерального прокурора. На эту должность предлагается поставить главу правового комитета парламента, депутата от фракции «Слуга народа» Андрея Костина.

Соответствующий проект постановления уже зарегистрирован на сайте Верховной рады. Его инициатором стал сам Владимир Зеленский. Текст постановления на данный момент отсутствует.

Напомним, на прошлой неделе Верховная рада Украины поддержала увольнение Ирины Венедиктовой с поста генпрокурора страны. Также в отставку отправили главу СБУ Ивана Баканова.

Решение по ним стало одним из самых крупных кадровых изменений на Украине с начала проведения спецоперации. В качестве причин называются факты госизмен среди сотрудников ведомств. Власти страны проведут служебные проверки.

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