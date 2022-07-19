Главу СБУ Баканова лишили поста

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Верховная Рада Украины голосованием лишила поста главу СБУ Ивана Баканова. «За» его отставку проголосовали 265 парламентариев, воздержались - 5.

Оборонный комитет Рады также поддержал увольнение Баканова. Вместе с тем на Украине отстранили от должности генпрокурора Ирину Венедиктову. В качестве официальных причин называются факты госизмен среди сотрудников ведомств.

По одной из позиций, выражаемых в СМИ, изначальное назначение Баканова на должность в СБУ было проведено с нарушением процедуры - он якобы не прошел все необходимые спецпроверки. Помимо этого, также была опубликована информация о нарушении Бакановым антикоррупционного законодательства Украины - по данным СМИ, он с 2015 года руководил юридическим лицом на территории Испании.