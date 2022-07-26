El Pais: энергетический кризис в Европе приведет к расколу ЕС

По данным издания, предложение сократить потребление газа в европейских странах на 15% уже продемонстрировало глубокие разногласия между 27 участниками Евросоюза.

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Усугубляющийся энергетический кризис в Европе может привести к расколу Евросоюза, при этом уже начали появляться первые предпосылки. Об этом пишет испанская газета El País.

«Европейский союз содрогается», - следует из материала.

Автор статьи утверждает, что в Брюсселе появились опасения об «исключительных» решениях объединения по нормированию и сокращению потребления газа, что, по мнению обозревателя, приведет к расколу блока.

По данным издания, предложение сократить потребление газа в европейских странах на 15% уже продемонстрировало глубокие разногласия между 27 участниками Европейского союза.

«В третий раз за чуть более чем десятилетие ЕС сталкивается с экзистенциальным кризисом, который станет испытанием сплоченности партнеров по блоку и их способности сохранить единое социальное, экономическое и валютное пространство, которое кропотливо создавалось на протяжении многих лет», - подытожил автор.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что необходимо готовиться к полному прекращению поставок газа из России. По ее словам, это произойдет рано или поздно.