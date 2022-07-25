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Европу призвали готовиться к полному прекращению поставок газа из России

Сергей Лебедев
10:18 25.07.2022
По словам Урсулы фон дер Ляйен, это произойдет рано или поздно.
Европу призвали готовиться к полному прекращению поставок газа из России
© Фото: Газпром
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что необходимо готовиться к полному прекращению поставок газа из России. По ее словам, это произойдет рано или поздно.

«В настоящее время Россия лишь частично поставляет газ или вообще не поставляет голубое топливо в 12 стран - членов ЕС. Поэтому Европа должна быть готова к худшему варианту», - приводит ТАСС слова Урсулы фон дер Ляйен.

Напомним, на днях Евросоюз принял решение готовиться впервые провести зиму без российского газа. Для этого продлят работу атомных и угольных электростанций в этом и следующем году. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс также подчеркнул важность перехода на альтернативную энергетику, которая стала рентабельной в условиях высоких цен на голубое топливо.

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