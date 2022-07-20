Die Welt: глава ЕК хочет принудить страны Евросоюза экономить газ

Так, в случае чрезвычайной ситуации с газом, все страны-члены ЕС должны будут в добровольном порядке сократить потребление газа, согласно плану Еврокомиссии.

© Фото: Karl F. Schöfmann httpimagebroker.com#search Globallookpress

По сообщению немецких СМИ, страны Европейского союза могут быть вынуждены экономить газ. С такой инициативой может выступить глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она планирует обеспечить «совершенно новые компетенции для Еврокомиссии». Об этом сообщает издание Die Welt.

«Если страны ЕС добровольно не экономят газ, Урсула фон Ляйен хочет заставить их сделать это в случае необходимости», - приводит информацию немецкое СМИ.

Согласно разработанному Еврокомиссией плану действий, в случае чрезвычайной ситуации с газом, все страны-члены ЕС должны будут в добровольном порядке сократить потребление газа.

Немногим ранее президент России заявил, что «Северный поток-2» уже наполовину задействован на внутренний рынок страны. Также Владимир Путин добавил, что запустить трубопровод сейчас, если захочет Запад, сразу невозможно.