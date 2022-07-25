МО РФ предупредило жителей Славянска об украинской провокации с отравляющими веществами
Руководитель Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник НЦУО Михаил Мизинцев предупредил жителей Славянска о готовящейся со стороны украинских спецслужб провокации с сильнодействующими отравляющими веществами.
По его словам, ее цель - безосновательно обвинить ВС РФ и силы ДНР в неизбирательных ударах по опасным объектам, а затем распространить фейки в украинских и западных СМИ.
«На масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом - гексаном», - сказал Мизинцев.
Он указал на то, что в результате подрыва емкостей с гексаном образуется токсичное облако, которое распространится более чем на десять километров. Как утверждает начальник НЦУО, в зону химического поражения попадут жилые районы Славянска и расположенные вблизи населенные пункты. Мизинцев обвинил власти Украины в бесчеловечности, по его словам, они готовы пожертвовать десятками тысяч людей в Славянске. Речь идет как о мирных жителях, так и украинских военнослужащих. Жителям города руководитель Межведомственного координационного штаба порекомендовал принять меры защиты.