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МО РФ предупредило жителей Славянска об украинской провокации с отравляющими веществами

15:05 25.07.2022
В результате подрыва емкостей с гексаном образуется токсичное облако, которое распространится более чем на десять километров, добавили в МО РФ.
МО РФ предупредило жителей Славянска об украинской провокации с отравляющими веществами
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Руководитель Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник НЦУО Михаил Мизинцев предупредил жителей Славянска о готовящейся со стороны украинских спецслужб провокации с сильнодействующими отравляющими веществами.

По его словам, ее цель - безосновательно обвинить ВС РФ и силы ДНР в неизбирательных ударах по опасным объектам, а затем распространить фейки в украинских и западных СМИ.

«На масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом - гексаном», - сказал Мизинцев.

Он указал на то, что в результате подрыва емкостей с гексаном образуется токсичное облако, которое распространится более чем на десять километров. Как утверждает начальник НЦУО, в зону химического поражения попадут жилые районы Славянска и расположенные вблизи населенные пункты. Мизинцев обвинил власти Украины в бесчеловечности, по его словам, они готовы пожертвовать десятками тысяч людей в Славянске. Речь идет как о мирных жителях, так и украинских военнослужащих. Жителям города руководитель Межведомственного координационного штаба порекомендовал принять меры защиты.

© Минобороны России

Мизинцев рассказал об отравляющих свойствах гексана и отметил, что это вещество является мощным нейротоксином и канцерогеном. В частности, гексан вызывает раздражение кожи, при вдыхании поражает легкие, действует как сильное наркотическое вещество, приводит к утомлению, сонливости и головокружению, поражает периферическую нервную систему, приводит к онемению ног, угнетению центральной нервной системы, вызывает раздражение глаз и головные боли. 

Начальник НЦУО призвал ООН, Международный комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химоружия повлиять на официальный Киев и принять меры для недопущения провокации.

Сегодня Минобороны России сообщило, что за все время спецоперации, которую проводят ВС РФ совместно с силами Народных милиций ЛНР и ДНР, украинская сторона потеряла более 400 самолетов и вертолетов, более 1 600 беспилотников, свыше 4 100 танков и бронемашин.

Ранее российское военное ведомство опубликовало кадры стрельбы РСЗО «Смерч» по позициям ВСУ. Координаты бойцы получают с помощью беспилотников, после чего ведут огонь реактивными снарядами по противнику.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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