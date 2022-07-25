МО РФ предупредило жителей Славянска об украинской провокации с отравляющими веществами

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Мизинцев рассказал об отравляющих свойствах гексана и отметил, что это вещество является мощным нейротоксином и канцерогеном. В частности, гексан вызывает раздражение кожи, при вдыхании поражает легкие, действует как сильное наркотическое вещество, приводит к утомлению, сонливости и головокружению, поражает периферическую нервную систему, приводит к онемению ног, угнетению центральной нервной системы, вызывает раздражение глаз и головные боли.

Начальник НЦУО призвал ООН, Международный комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химоружия повлиять на официальный Киев и принять меры для недопущения провокации.

Сегодня Минобороны России сообщило, что за все время спецоперации, которую проводят ВС РФ совместно с силами Народных милиций ЛНР и ДНР, украинская сторона потеряла более 400 самолетов и вертолетов, более 1 600 беспилотников, свыше 4 100 танков и бронемашин.

Ранее российское военное ведомство опубликовало кадры стрельбы РСЗО «Смерч» по позициям ВСУ. Координаты бойцы получают с помощью беспилотников, после чего ведут огонь реактивными снарядами по противнику.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов