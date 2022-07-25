Украина потеряла 260 самолетов и 144 вертолета с начала спецоперации

Также с начала СВО уничтожены 357 украинских ЗРК, 4 161 танк и другие бронемашины, добавили в МО РФ.

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За все время спецоперации, которую проводят ВС РФ совместно с силами Народных милиций ЛНР и ДНР, украинская сторона потеряла 260 самолетов, 144 вертолета, 1 611 беспилотников. Об этом сообщил на брифинге 25 июля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также с начала СВО уничтожены 357 украинских ЗРК, 4 161 танк и другие бронемашины, 763 боевые машины РСЗО, 3 198 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 459 единиц специальной военной автомобильной техники.

Кроме того, представитель российского оборонного ведомства заявил об уничтожении перевалочной базы с боеприпасами к американским РСЗО HIMARS и буксируемым гаубицам М777. В ежедневной сводке говорится и о ликвидации украинских диверсантов, пытавшихся на десантных катерах проникнуть в Херсонскую область.

Ранее в сюжете «Звезды» рассказывалось о работе зенитно-ракетного комплекса С-300 Вооруженных сил РФ, который в круглосуточном режиме контролирует обстановку в небе. Его целями в том числе являются стоящие на вооружении ВСУ советские ракеты комплекса «Точка-У».

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов