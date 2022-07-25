Снайпер среди РСЗО: кадры боевой работы систем «Смерч» на Украине

Для поражения целей применяется управляемый снаряд, дальность полета которого может составлять несколько десятков километров.

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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Смерч» Центрального военного округа, выполняющих боевые задачи в рамках специальной военной операции.

В ходе выполнения задач экипажи боевых машин РСЗО «Смерч» совершили марш на огневые позиции и после передачи координат от беспилотной авиации нанесли ракетный удар реактивными снарядами по позициям и полевому складу украинских националистов.

«У нас находится 12 реактивных снарядов, которыми мы будем выполнять боевую задачу по укрепрайону противника на расстоянии в несколько десятков километров. Это корректируемый снаряд, за счет чего он считается "снайпером" среди систем РСЗО», - рассказал командир боевого расчета РСЗО «Смерч».

После проведения ракетного удара расчеты провели свертывание и покинули стартовые позиции, убыв в район перезаряжания. Корректировку огня и доразведку целей, назначаемых к поражению, вели операторы беспилотных летательных аппаратов «Орлан».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов