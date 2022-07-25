МО РФ: провокация Киева в Славянске может создать 10-километровое ядовитое облако
В Минобороны России предупредили о последствиях готовящейся украинской стороной провокации с отравляющими веществами в городе Славянск на территории Донецкой Народной Республики. Предупреждение вынес начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) России Михаил Мизинцев.
По его словам, киевский режим завершил подготовку к очередной чудовищной провокации. Местом ее проведения должен стать масложировой комбинат - там сотрудники СБУ планируют взорвать 120-тонные емкости с гексаном.
«В результате подрыва емкостей с гексаном образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров. В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населенных пунктов», - сказал Мизинцев.
Начальник НЦУО России отметил особенный цинизм украинских властей, которые готовы приносить в жертву десятки тысяч собственных мирных граждан, а также собственных военнослужащих.