МО РФ: провокация Киева в Славянске может создать 10-километровое ядовитое облако

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Михаил Мизинцев добавил, что гексан может вызвать хроническое отравление, приводящее к серьезным заболеваниям нервной системы. Также он способен к самовоспламенению при температуре внешней среды от 23 до 38 градусов по Цельсию. Поэтому взрыв может произойти и в силу аномально высокой температуры воздуха в Славянском районе.

«Наиболее эффективными экстренными мерами для защиты от паров гексана являются укрытие в помещениях, плотное закрытие окон и дверей. В случае отравления - обеспечение пострадавшим притока свежего воздуха, защита органов дыхания и кожи», - подчеркнул Мизинцев.

Он порекомендовал жителям Славянска и ближайших населенных пунктов немедленно принять необходимые меры защиты.

Начальник НЦУО заметил, что цель готовящейся провокации - обвинить ВС РФ и войска ДНР в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам и осветить эти обвинения в украинских и западных СМИ.

Михаил Мизинцев напомнил, что Вооруженные силы России и Народные милиции республик Донбасса не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Мизинцев призвал ООН, Красный Крест и Организацию по запрещению химического оружия немедленно оказать влияние на киевский режим и принять действенные меры, чтобы предотвратить провокацию.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов