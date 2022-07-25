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МО РФ: провокация Киева в Славянске может создать 10-километровое ядовитое облако

15:08 25.07.2022
Цель провокации, как заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, обвинить Россию в якобы неизбирательных ударах.
МО РФ: провокация Киева в Славянске может создать 10-километровое ядовитое облако
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
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В Минобороны России предупредили о последствиях готовящейся украинской стороной провокации с отравляющими веществами в городе Славянск на территории Донецкой Народной Республики. Предупреждение вынес начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) России Михаил Мизинцев. 

По его словам, киевский режим завершил подготовку к очередной чудовищной провокации. Местом ее проведения должен стать масложировой комбинат - там сотрудники СБУ планируют взорвать 120-тонные емкости с гексаном. 

«В результате подрыва емкостей с гексаном образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров. В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населенных пунктов», - сказал Мизинцев. 

Начальник НЦУО России отметил особенный цинизм украинских властей, которые готовы приносить в жертву десятки тысяч собственных мирных граждан, а также собственных военнослужащих. 

© Минобороны России

Михаил Мизинцев добавил, что гексан может вызвать хроническое отравление, приводящее к серьезным заболеваниям нервной системы. Также он способен к самовоспламенению при температуре внешней среды от 23 до 38 градусов по Цельсию. Поэтому взрыв может произойти и в силу аномально высокой температуры воздуха в Славянском районе. 

«Наиболее эффективными экстренными мерами для защиты от паров гексана являются укрытие в помещениях, плотное закрытие окон и дверей. В случае отравления - обеспечение пострадавшим притока свежего воздуха, защита органов дыхания и кожи», - подчеркнул Мизинцев. 

Он порекомендовал жителям Славянска и ближайших населенных пунктов немедленно принять необходимые меры защиты. 

Начальник НЦУО заметил, что цель готовящейся провокации - обвинить ВС РФ и войска ДНР в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам и осветить эти обвинения в украинских и западных СМИ. 

Михаил Мизинцев напомнил, что Вооруженные силы России и Народные милиции республик Донбасса не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры. 

Мизинцев призвал ООН, Красный Крест и Организацию по запрещению химического оружия немедленно оказать влияние на киевский режим и принять действенные меры, чтобы предотвратить провокацию.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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