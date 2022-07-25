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Клофелин, деньги, самолеты: как украинские шпионы провалили вербовку российских летчиков

Виталий Никулин
18:36 25.07.2022
В качестве вознаграждения нашим летчикам предлагали до двух миллионов долларов и беспечную жизнь на территории европейских стран. Берлин, Рига, Вильнюс, Бухарест - на выбор. А также убежище для семей, измененные имена и так далее.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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ФСБ сообщила, что пресекла операцию по вербовке российских летчиков и угону боевых самолетов - Су-24, Су-34 или Ту-22М3. Ее планировала украинская разведка при поддержке западных спецслужб. Участникам сделки обещали два миллиона долларов и иностранное гражданство. Но все сразу пошло не по плану

Эта операция войдет в историю как один из самых громких провалов в истории украинских спецслужб. Главное управление разведки страны пыталось подкупить российских летчиков и угнать боевые самолеты ВКС России.

В рассекреченных материалах ФСБ вся схема операции выглядит по меньшей мере комично. Для вербовки российских летчиков украинская военная разведка использовала социальные сети, интернет-мессенджеры, электронную почту и массовую рассылку.

В качестве вознаграждения предлагали до двух миллионов долларов и беспечную жизнь на территории европейских стран. Берлин, Рига, Вильнюс, Бухарест - на выбор. А также убежище для семей, измененные имена и так далее.

В качестве аванса российским военным пилотам предлагались крупные суммы в иностранной валюте. От них требовалось только произвести видеосъемку своих самолетов. Деньги за такую «коммерческую» презентацию должны были передать с двумя завербованными курьерами. Валюту должны были передать по паролю. Все в лучших традициях шпионских фильмов. Все бы хорошо, но только в этот сценарий уже включилась ФСБ России.

Украинские шпионы не подозревали, что якобы завербованный ими летчик с самого начала ведет двойную игру. Продолжали слать инструкции. Требовали устранить штурмана самолета Су-30 при помощи клофелина, чтобы он не помешал перелету на украинский аэродром. Присылали секретные карты с указаниями высот, позициями собственных ПВО. Но никто из летчиков Воздушно-космических сил России страну предавать не собирался.

Как следует из материалов ФСБ, никаких денег российским летчикам украинские разведчики платить, конечно, не собирались. И ни в какую Европу вывозить тоже. На Украине их ждал показательный суд. А угнанные самолеты предполагалось выдать за перехваченные.

Реальной ценой этой виртуальной победы украинской разведки стало то, что ряд украинских разведчиков раскрыли себя, включая внешность и местоположение.

А главное, полученная от них информация помогла, как говорят профессионалы, «откалибровать» ряд военных объектов противника. Речь идет о фотоматериалах украинской стороны с предложениями маршрутов для перегона российских самолетов и схеме аэродрома в Канатово, по которому накануне российские ВКС, летчиков которых так хотел завербовать враг, нанесли удар высокоточными ракетами.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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