Украинская разведка при подготовке угона самолета ВКС России подставила свои аэродромы и средства ПВО

© Видео: ФСБ России © Фото: TSgt Charles Vaughn, Wikimrdia

Украинская военная разведка при подготовке угона российского военного самолета раскрыла схемы расположения средств ПВО ВСУ и аэродромов, передав их якобы готовому на предательство летчику ВКС РФ. Это следует из оперативных видеоматериалов, опубликованных ФСБ России в понедельник.

В числе раскрытых секретов оказались зоны действия противовоздушной обороны на юге-востоке Украины, схемы аэродромов в Хмельницкой и Черниговской областях, карты высот и места наибольшего скопления подразделений с переносными зенитно-ракетными комплексами.

Все эти данные якобы готовому на угон российскому летчику предоставили для того, чтобы он мог безопасно пролететь над Украиной. Созванивался с ним некий офицер ВВС Украины по имени Олег.

«Я вам дал маршрут. Чтобы вы пролетали вне населенных пунктов, потому что в населенных пунктах наибольшее скопление ПЗРК», - сказал украинский офицер.

Напомним, ранее в ФСБ сообщили о срыве операции украинской военной разведки по угону самолетов ВКС РФ. Отмечалось, что разведчики действовали «от имени политруководства своей страны». Рассматривалась возможность угона российского Су-24, Су-34 или Ту-22М3.

Также были получены сведения, которые помогли российским Вооруженным силам нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов.