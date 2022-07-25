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Украинская разведка при подготовке угона самолета ВКС России подставила свои аэродромы и средства ПВО

Сергей Лебедев
09:21 25.07.2022
Важные данные передали якобы готовому на предательство российскому летчику.
© Видео: ФСБ России © Фото: TSgt Charles Vaughn, Wikimrdia
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Украинская военная разведка при подготовке угона российского военного самолета раскрыла схемы расположения средств ПВО ВСУ и аэродромов, передав их якобы готовому на предательство летчику ВКС РФ. Это следует из оперативных видеоматериалов, опубликованных ФСБ России в понедельник.

В числе раскрытых секретов оказались зоны действия противовоздушной обороны на юге-востоке Украины, схемы аэродромов в Хмельницкой и Черниговской областях, карты высот и места наибольшего скопления подразделений с переносными зенитно-ракетными комплексами.

Все эти данные якобы готовому на угон российскому летчику предоставили для того, чтобы он мог безопасно пролететь над Украиной. Созванивался с ним некий офицер ВВС Украины по имени Олег.

«Я вам дал маршрут. Чтобы вы пролетали вне населенных пунктов, потому что в населенных пунктах наибольшее скопление ПЗРК», - сказал украинский офицер.

Напомним, ранее в ФСБ сообщили о срыве операции украинской военной разведки по угону самолетов ВКС РФ. Отмечалось, что разведчики действовали «от имени политруководства своей страны». Рассматривалась возможность угона российского Су-24, Су-34 или Ту-22М3.

Также были получены сведения, которые помогли российским Вооруженным силам нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов. 

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