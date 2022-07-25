ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России

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ФСБ России сорвала операцию украинской военной разведки по угону самолетов ВКС РФ.

«Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки министерства обороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России», - отметили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как утверждается, сотрудники украинской военной разведки действовали «от имени политруководства своей страны». Также они пытались завербовать за денежное вознаграждение российских военных летчиков, склонить их осуществить перелет, посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы.

«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были получены сведения, которые помогли нашим ВС нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов», - заключили в ФСБ.

Ранее Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания бойца украинского нацбата в Крыму. Сообщалось, что в 2016 году мужчина, находясь на территории Украины, добровольно вступил в состав незаконного вооруженного формирования. Там, как утверждалось, он выполнял обязанности по проверке лиц и автотранспорта на объектах приграничной территории.