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Украинская военная разведка рассматривала возможность угона российского Су-24, Су-34 или Ту-22М3

Виктория Ивашечкина
09:09 25.07.2022
Кроме того, разведчики обещали заплатить за угон воздушного судна до двух миллионов долларов летчику РФ.
© Видео: ФСБ России © Фото: ФСБ России
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В ФСБ России заявили, что военная разведка Украины рассматривала возможность угона российского самолета Су-24, Су-34 или Ту-22М3. Кроме этого, разведчики обещали заплатить до двух миллионов долларов российскому летчику за угон воздушного судна. 

Напомним, ранее в ведомстве сообщили о срыве операции украинской военной разведки по угону самолетов ВКС РФ. Отмечалось, что разведчики действовали «от имени политруководства своей страны». 

«Разведка Украины пыталась стимулировать российских летчиков на угон самолетов обещаниями переправить их жен в Прибалтику, Германию, Болгарию», - говорится в сообщении ФСБ.

Ранее в ведомстве также заявили, что «в ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были получены сведения, которые помогли нашим ВС нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов».

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