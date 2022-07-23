В Германии переименовали «московское» мороженое в «киевское»
Крупнейшая продуктовая сеть Германии переименовала «московское» мороженое в «киевское». Об этом сообщило издание Der Westen.
Как передает издание, такое решение было принято по «уважительной причине».
«"Московское" сэндвич-мороженое теперь будет называться "киевским". Так сеть супермаркетов хочет показать солидарность с Украиной», - говорится в публикации издания.
Автор статьи засомневался, что данная мера владельца сети каким-либо образом может повлиять на покупателей. По его мнению, клиенты могут быть раздражены высокими ценами.
Ранее делегация Украины в ЮНЕСКО обвинила Москву в «представлении угрозы для украинского борща». Позднее ЮНЕСКО удовлетворила заявку Украины на включение в список нематериального культурного наследия процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс процитировал обращение Владимира Путина, адресованное украинскому народу в ответ на критику официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по данному вопросу.