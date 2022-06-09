Делегация Украины в ЮНЕСКО также начала писать слово «Россия» со строчной буквы.

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Делегация Украины в ЮНЕСКО начала писать слово «Россия» со строчной буквы, а также обвинила Москву в том, что она «представляет опасность для украинского борща». Об этом заявил в четверг постоянный представитель Российской Федерации при ЮНЕСКО Александр Кузнецов.

Как заявил постпред РФ, в целом поведение представителей Киева у многих в организации вызывает уже не просто усмешку, но и раздражение.

«По нашим наблюдениям, они явно теряют чувство меры и их действия вызывают все большее раздражение со стороны многих государств-членов ЮНЕСКО. Например, у них вызывает просто усмешку то, что украинская делегация начала в своих документах демонстративно писать слово "Россия" с маленькой буквы и обвинила нас в том, что мы представляем угрозу украинскому борщу», - сказал Кузнецов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял о неспособности Вооруженных сил Украины к наступлению. По его словам, Украина проигрывает Российской Федерации в плане техники.

До этого в Парламенте Венгрии усомнились в психическом здоровье Владимира Зеленского. Спикер венгерского парламента Ласло Кевер обратил внимание на не совсем адекватную манеру поведения Владимира Зеленского на международной арене.