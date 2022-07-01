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ЮНЕСКО включила борщ в список нематериального наследия по требованию Украины

Максим Крюков
16:22 01.07.2022
Украинская делегация в ЮНЕСКО подала заявку в марте 2021 года.
ЮНЕСКО включила борщ в список нематериального наследия по требованию Украины
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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ЮНЕСКО удовлетворила заявку Украины на включение в список нематериального культурного наследия процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Культура приготовления украинского борща внесена в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране», - говорится в заявлении.

По словам главы комитета посла Марокко Самира Аддара, украинская сторона подала заявку на включение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО в марте 2021 года. Он подчеркнул, что «сейчас ее власти призвали рассмотреть этот вопрос в срочном порядке». Представители властей Украины, в свою очередь, делают особый акцент на том, что борщ, по их мнению, является исключительно частью национальной кухни Украины, а не России.

Ранее стало известно, что делегация Украины в ЮНЕСКО начала писать слово «Россия» со строчной буквы, а также обвинила Москву в том, что она «представляет опасность для украинского борща». Постоянный представитель Российской Федерации при ЮНЕСКО Александр Кузнецов заявил, что в целом поведение представителей Киева у многих в организации вызывает уже не просто усмешку, но и раздражение.

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