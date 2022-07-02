Глава МИД Латвии процитировал Путина в ответ на возмущение Захаровой из-за борща

Он процитировал обращение Владимира Путина, ранее адресованное к Владимиру Зеленскому.

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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировал на критику российской коллеги Марии Захаровой внесение процесса приготовления борща в список объектов нематериального культурного наследия. Он процитировал обращение Владимира Путина, ранее адресованное к украинскому руководству.

«Нравится - не нравится, терпи, моя красавица», - написал Ринкевичс.

Ранее Захарова прокомментировала внесение борща в список нематериальных ценностей ЮНЕСКО. Она усомнилась, что блюдо нуждается в незамедлительной охране и отметила, что, например, хумус и плов признаны национальными блюдами нескольких народов, однако украинизации «подвержено все».

В начале февраля фразу, с которой обратился Ринкевичс к Захаровой, адресовал президенту Украины Владимиру Зеленскому российский лидер Владимир Путин.