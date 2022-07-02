В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава МИД Латвии процитировал Путина в ответ на возмущение Захаровой из-за борща

Анна Касаткина
14:40 02.07.2022
Он процитировал обращение Владимира Путина, ранее адресованное к Владимиру Зеленскому.
Глава МИД Латвии процитировал Путина в ответ на возмущение Захаровой из-за борща
© Фото: Anatoly Prososov, RussianLook, globallookpress
Читайте нас на:

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировал на критику российской коллеги Марии Захаровой внесение процесса приготовления борща в список объектов нематериального культурного наследия. Он процитировал обращение Владимира Путина, ранее адресованное к украинскому руководству.

«Нравится - не нравится, терпи, моя красавица», - написал Ринкевичс.

Ранее Захарова прокомментировала внесение борща в список нематериальных ценностей ЮНЕСКО. Она усомнилась, что блюдо нуждается в незамедлительной охране и отметила, что, например, хумус и плов признаны национальными блюдами нескольких народов, однако украинизации «подвержено все».

В начале февраля фразу, с которой обратился Ринкевичс к Захаровой, адресовал президенту Украины Владимиру Зеленскому российский лидер Владимир Путин.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:55 Армия
Видео
Выпустили полный боекомплект: кадры работы российских РСЗО «Град» под Угледаром
13:10 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые кадры разбившегося в Якутии Ан-2
12:25 Армия
Видео
Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области
11:00 В стране и мире
В Хакасии пилот вертолета выжил после жесткой посадки
10:00 Армия
Видео
Герасимов уделил внимание вопросам использования автоматизированных систем боевого управления в ходе спецоперации
Популярное
Видео
Герасимов уделил внимание вопросам использования автоматизированных систем боевого управления в ходе спецоперации
Reuters: «Русский салат» в меню шокировал участников саммита НАТО
Видео
МО РФ: детонация уничтоженных в Кременчуге украинских боеприпасов вызвала пожар в неработающем ТЦ
Видео
Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск
МО РФ: вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль
МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.